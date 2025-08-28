Таинственная «Жужжалка» передала в эфире мужской диагноз и прилагательное «Радиостанция Судного дня» передала в эфир слово «азооспермия»

Радиостанция УВБ-76, известная как «радиостанция Судного дня», или «Жужжалка», в четверг, 28 августа, передала два таинственных слова — «вокзальный» и «азооспермия» (патология, при которой у мужчин в эякуляте отсутствуют сперматозоиды), сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи». Там пояснили, что до конца дня могут поступить и другие сообщения.

1е 09:09 по мск: НЖТИ 71930 ВОКЗАЛЬНЫЙ 6698 6657. 2е 09:17 по мск: НЖТИ 87047 АЗООСПЕРМИЯ 0697 2807, — сказано в сообщении.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин объяснил, что возобновление вещания радиостанции УВБ-76 связано с плановой проверкой систем оповещения о возможном ракетном ударе. Он отметил, что радиостанция периодически включается для тестирования каналов связи, включая компоненты системы «Периметр».

Между тем Роскомнадзор отказался предоставить сведения о «Радиостанции Судного дня». Ведомство сослалось на законодательные ограничения, запрещающие раскрывать подобную информацию широкой публике. Даже базовые данные, такие как дата создания и регистрации станции, остаются засекреченными.