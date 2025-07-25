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25 июля 2025 в 11:03

Военэксперт объяснил внезапный выход в эфир радио «Судного дня»

Военэксперт Дандыкин: на УВБ-76 проверяют системы оповещения о ракетном ударе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Радиостанция УВБ-76, известная как радиостанция «Судного дня», возобновила вещание в рамках проверки систем оповещения о возможном ракетном ударе, в том числе ядерном, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, на нее не стоит обращать внимания.

Не стоит на УВБ-76 обращаться внимание. Эта радиостанция постоянно передает сигналы, иногда молчит. Это проверка систем оповещения о ракетном ударе, в том числе ядерном. У России есть система «Периметр», на Западе ее называют «Мертвая рука». Если радиостанция проснулась, значит кому-то это нужно. Есть моменты, когда нужно учитывать все, что может произойти. Это обычная проверка возможностей передачи сигналов, даже если все законсервировано, — пояснил Дандыкин.

Он отметил, что активация радиостанции не связана с переговорами РФ и Украины в Стамбуле. Он подчеркнул, что такие тесты проводились и до начала специальной военной операции, включая проверку убежищ и объектов гражданской обороны.

У нас и до СВО проверялись различные объекты, убежища, объекты гражданской обороны. Вы видите какие события происходят? Я не думаю, что активизация УВБ-76 связана с переговорами в Стамбуле. А почему молчала — она же периодически выходит в эфир, как подлодки всплывают. Кому надо, те услышат. Радио никто не отменял, в том числе проводное. Случается всякое, — резюмировал Дандыкин.

Ранее стало известно, что радиостанция УВБ-76 в четверг, 24 июля, пробудилась после двухнедельного молчания и передала десять шифровок подряд. В первой, прозвучавшей в 10:59 мск, упоминалось слово «коммунике», затем «пекинский».

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Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
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