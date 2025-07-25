Радиостанция УВБ-76, известная также как «радиостанция Судного дня», в четверг, 24 июля, пробудилась после двухнедельного молчания и передала десять шифровок подряд, пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи». В первой, прозвучавшей в 10:59 мск, упоминалось слово «коммунике», затем «пекинский».

После чего были переданы сообщения со словами «краснохряк», «гималайский», «шламоброд» «крашотреф», «ключица». Еще в одном сообщении было сразу три слова — «неудержимый», «нюхостих», «говенье», после чего последовало «кремлевский». Последней, десятой, стала шифровка со словом «пледозвон».

Две недели назад «радиостанция Судного дня» также передала два загадочных сообщения. Первое из них гласило: «Альфа 45 БЫТОСТИХ 6759». Во втором послании говорилось: «НЖТИ 62679 ТАКСА 0216 5516».

Кроме того, 16 июня вечером в эфире УВБ-76 прозвучала закодированная фраза: «НЖТИ 96560 ДИАЛЕКТИЗМ 9064 6939». Примечательно, что именно в этот период времени израильские вооруженные силы проводили обстрелы территории Ирана. Пользователи Сети отметили, что часть цифр из эфирного сообщения частично совпадает с географическими координатами в районе столицы Ирана.