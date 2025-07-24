«Краснохряк, шламоброд»: радио «Судного дня» выдало пять загадочных шифров «Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала в эфир шесть зашифрованных сообщений

Радиостанция УВБ-76, также известная как «Станция Судного дня» или «Жужжалка», передала в эфир шесть зашифрованных сообщений, сообщает Telegram-канал, отслеживающий послания радиостанции. По его данным, сообщения прозвучали сегодня, 24 июля, с 12:23 до 14:47.

Согласно публикациям канала, первое послание было зафиксировано в 12:23, оно звучало: «НЖТИ 58093 КОММУНИКЕ 5631 3486». Менее чем через 10 минут радиостанция снова вышла в эфир и передала «НЖТИ 26280 ПЕКИНСКИЙ 8445 9873».

Чуть позже было отправлено еще один шифр: «НЖТИ 88678 КРАСНОХРЯК 8186 3319». Следом за ним — «НЖТИ 65692 ГИМАЛАЙСКИЙ 7362 6129».

Пятое послание уловили в 14:27. В эфире прозвучало «НЖТИ 20768 ШЛАМОБРОД 9618 1994». Последнее на данный момент сообщение — шестое — зафиксировали в 14:47. Радиостанция передала «НЖТИ 34240 КРАШОТРЕФ 9232 4881».

Две недели назад «Радиостанция Судного дня» также передала два загадочных сообщения. Первое из них поступило в 10:59 мск и гласило: «Альфа 45 БЫТОСТИХ 6759». Во втором послании говорилось: «НЖТИ 62679 ТАКСА 0216 5516».

Радиостанция, работающая с 1970-х годов, получила прозвище «Радиостанция Судного дня» из-за характерного монотонного сигнала, который иногда прерывается закодированными сообщениями во время мировых кризисов. Несмотря на многочисленные теории о ее назначении, официальных данных о предназначении объекта нет уже почти полвека.