31 августа 2025 в 18:17

«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир перед саммитом ШОС

Радиостанция УВБ-76 отправила новое послание за день до саммита ШОС в Китае

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Радиостанция УВБ-76, известная также как «радиостанция Судного дня», вышла в эфир, отправив послание: «НЖТИ 59428 АФОНОДЕК 5598 3446», передает Telegram-канал «УВБ-76 логи». Это произошло за день до начала саммита ШОС в Китае.

Сообщение прозвучало в 15:51 по московскому времени. Радиостанция УВБ-76 начала вещание в середине 1970-х годов и до сих пор функционирует. Она относится к категории номерных радиостанций, которые часто ассоциируются с деятельностью военных и разведывательных служб. Несмотря на многочисленные исследования и спекуляции, точная цель работы УВБ-76 остается неизвестной.

Ранее, 27 августа, радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка», впервые за два дня вышла в эфир. В это время она передала новое таинственное слово — «нитромопс».

До этого «радиостанция Судного дня» отправила два загадочных сигнала: «нардосаж» и «пулолед». Эти сообщения были переданы в 13:12 и 14:25 по московскому времени. Примечательно, что те же самые слова прозвучали в эфире 24 и 25 января 2022 года.

