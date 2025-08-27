«Радиостанция Судного дня» снова передала загадочное сообщение

Радиостанция УВБ-76, известная как «радиостанция Судного дня» или «Жужжалка» в среду, 27 августа, передала новое таинственное слово — «нитромопс», передает Telegram-канал «УВБ-76 логи». Это первый выход в эфир за два дня.

Отмечается, что сигнал был зафиксирован в 17:04 по московскому времени. Помимо этого, в эфире также прозвучала комбинация цифр.

Ранее УВБ-76 передала два загадочных сообщения: «нардосаж» и «пулолед». Оба послания прозвучали в 13:12 и 14:25 по московскому времени. Что интересно, эти же два слова появлялись в эфире 24 и 25 января 2022 года.

До этого 22 августа в 13:08 по московскому времени радиостанция УВБ-76 передала в эфир новое слово — «аортовый». Оно прозвучало в эфире впервые и стало частью последовательности загадочных сигналов.

Вместе с этим военный эксперт Василий Дандыкин объяснил, что возобновление вещания радиостанции УВБ-76 связано с плановой проверкой систем оповещения о возможном ракетном ударе. Он отметил, что радиостанция периодически включается для тестирования каналов связи, включая компоненты системы «Периметр».