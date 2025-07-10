Радио «Судного дня» передало два загадочных послания

Радиостанция «Судного дня» передала два загадочных сообщения, сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи». Первое из них поступило в 10:59 мск и гласило: «Альфа45 БЫТОСТИХ 6759».

НЖТИ 62679 ТАКСА 0216 5516, — говорилось во втором послании.

В начале июля радиостанция передала два новых сообщения — «голодикарь» и «пастилка». Оба слова были зафиксированы в первой половине дня. Первое послание было получено в 10:45 мск, странный шифр гласил: «НЖТИ 28769 ГОЛОДИКАРЬ 8060 0174». Второй шифр перехватили в 11:39 мск. На записи отчетливо слышно: «НЖТИ 67865 ПАСТИЛКА 5109 7929».

До этого российская станция УВБ-76 передала в эфир загадочную шифровку с одним словом «зевосеул». Это сообщение прозвучало 30 июня в 12:57 мск. Позже по радиостанции было передано сообщение, содержащее слово «трунонорд». Эта шифровка прозвучала в эфире в 14:26 мск.

Радиостанция, работающая с 1970-х годов, получила прозвище «Судного дня» из-за характерного монотонного сигнала, который иногда прерывается закодированными сообщениями во время мировых кризисов. Несмотря на многочисленные теории о ее назначении, официальных данных о предназначении объекта нет уже почти полвека.