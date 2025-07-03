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03 июля 2025 в 12:29

«Голодикарь»: радио «Судного дня» передало два шифра после решения США

Радио «Судного дня» передало два новых сообщения

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Станция, которую также называют радио «Судного дня», передала два новых сообщения — «голодикарь» и «пастилка». Оба слова были зафиксированы в первой половине дня, сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Первое сообщение было получено в 10:45 мск, странный шифр гласил: «НЖТИ 28769 ГОЛОДИКАРЬ 8060 0174». Второй шифр перехватили в 11:39 мск. На записи отчетливо слышно: «НЖТИ 67865 ПАСТИЛКА 5109 7929».

Ранее российская станция УВБ-76 передала в эфир загадочную шифровку с одним словом «зевосеул». Это сообщение прозвучало 30 июня в 12:57 мск. Позже по радиостанции было передано сообщение, содержащее слово «трунонорд». Эта шифровка прозвучала в эфире в 14:26 мск.

Роскомнадзор отмечал, что сведения о владельце загадочной радиостанции, работающей на частоте 4625 кГц, не подлежат разглашению. Они относятся к категории конфиденциальной информации. Эта радиостанция, функционирующая с 1970-х годов, получила неофициальное название «Радиостанция Судного дня» из-за характерного непрерывного звукового сигнала.

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Россия
УВБ-76
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