13 ноября 2025 в 11:34

Кардиолог перечислил неочевидные факторы риска холодовой стенокардии

Кардиолог Васильев: тяжелая зимняя одежда повышает риск холодовой стенокардии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Тяжелая зимняя одежда и психоневрологические расстройства вследствие сокращения светового дня могут способствовать развитию холодовой стенокардии, заявил «Вечерней Москве» кардиолог Сергей Васильев. Сильный холодный ветер в лицо также увеличивает риск возникновения болей за грудиной.

Холодовая стенокардия развивается из-за рефлекторного спазма сосудов в ответ на температурное раздражение кожи. Подобная реакция происходит у всех людей, но только при пораженных атеросклерозом сосудах возникает настоящая стенокардия, — объяснил Васильев.

Для профилактики этой проблемы зимой следует носить теплую, легкую и свободную одежду, например, пуховики. В ветреную погоду лучше прикрывать лицо шарфом или платком. Врач также посоветовал отказаться от курения и избегать стресса.

Ранее кардиолог Евгений Кокин заявил, что даже небольшие дозы алкоголя способны провоцировать серьезные сбои в работе сердца. Врач рекомендовал полностью исключить спиртные напитки. Также он упомянул и вред от чрезмерного увлечения кофеином.

