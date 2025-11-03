Россиянам рассказали, влияют ли небольшие дозы алкоголя на сердце Кардиолог Кокин: даже небольшие дозы алкоголя негативно влияют на сердце

Даже небольшие дозы алкоголя способны провоцировать серьезные сбои в работе сердца, предупредил кардиолог Евгений Кокин в интервью Lenta.ru. Врач рекомендовал полностью исключить спиртные напитки. Также он упомянул и вред от чрезмерного увлечения кофеином, в частности энергетиками.

Ускоряют ритм, повышают возбудимость сердца кофеин и энергетики, а избыток соли и жиров задерживает жидкость, повышает давление и усиливает нагрузку на миокард, — сказал специалист.

Ранее ассистент кафедры оперативной хирургии Пироговского университета Алексей Решетун заявил, что употребление алкоголя вызывает разрушение клеток головного мозга. Специалист отметил, что последующий процесс восстановления потребует значительного временного периода.

Кроме того, врач-кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев заявил, что чрезмерное употребление кофе или чая способно спровоцировать зависимость и негативные последствия для здоровья. Специалист отметил, что кофеин представляет собой легальный наркотический препарат.