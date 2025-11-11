Ампутация может быть рассмотрена как вероятный метод лечения газовой гангрены в рядах Вооруженных сил Украины, заявил NEWS.ru врач-терапевт Андрей Кондрахин. По его словам, в качестве альтернативы существует медикаментозный способ решения проблемы.

Как любая недолеченная инфекция, гангрена приводит к усугублению раны. Если дальше не лечить — как правило, это ампутация, — то человек просто погибнет. Это нормальное явление инфекционного процесса. Но есть и другой метод лечения — можно применять антибиотики. Однако если медикаментов нет, то человека может спасти только хирургическое вмешательство, — высказался Кондрахин.

Ранее появилась информация, что в ВСУ зафиксирована вспышка газовой гангрены, крайне опасной инфекции, которая в 100% случаев приводит к летальному исходу при отсутствии своевременного лечения. Медицинские специалисты связывают это явление с затяжным характером боевых действий и затруднениями в оперативной эвакуации раненых с поля боя.

До этого сообщалось, что Киев столкнулся с серьезными трудностями с численностью ВСУ, мобилизацией и дезертирством. Из-за этого на некоторых участках фронта отсутствуют военные. В среднем каждый километр линии фронта охраняют до семи пехотинцев.