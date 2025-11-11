Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 17:04

Назван наиболее вероятный способ лечения газовой гангрены у бойцов ВСУ

Врач Кондрахин назвал ампутацию вероятным методом лечения газовой гангрены в ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ампутация может быть рассмотрена как вероятный метод лечения газовой гангрены в рядах Вооруженных сил Украины, заявил NEWS.ru врач-терапевт Андрей Кондрахин. По его словам, в качестве альтернативы существует медикаментозный способ решения проблемы.

Как любая недолеченная инфекция, гангрена приводит к усугублению раны. Если дальше не лечить — как правило, это ампутация, — то человек просто погибнет. Это нормальное явление инфекционного процесса. Но есть и другой метод лечения — можно применять антибиотики. Однако если медикаментов нет, то человека может спасти только хирургическое вмешательство, — высказался Кондрахин.

Ранее появилась информация, что в ВСУ зафиксирована вспышка газовой гангрены, крайне опасной инфекции, которая в 100% случаев приводит к летальному исходу при отсутствии своевременного лечения. Медицинские специалисты связывают это явление с затяжным характером боевых действий и затруднениями в оперативной эвакуации раненых с поля боя.

До этого сообщалось, что Киев столкнулся с серьезными трудностями с численностью ВСУ, мобилизацией и дезертирством. Из-за этого на некоторых участках фронта отсутствуют военные. В среднем каждый километр линии фронта охраняют до семи пехотинцев.

ВСУ
инфекции
болезни
СВО
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме ответили на сарказм Безуглой о важности двух областей Украины
Умер знаменитый датский режиссер и номинант на премию «Оскар»
Стало известно, что Путин обсудил с президентом Узбекистана
Умер сооснователь культовой метал-группы Barren Cross
Бабушка не спасла от дикого деда: мужчина сел на 17 лет за убийство внука
Умер лидер культовой синти-поп-группы
Названа лучшая театральная постановка Санкт-Петербурга
Секретный рецепт: горячая хурма в творожной симфонии
Ученики прямо в школе смешали лекарственное средство с пивом и отравились
Треки Техника продолжают исчезать со стримингов
MARGO раскрыла подробности фита со скандальным американским рэпером
Раскрыта тактика ВС РФ под Часовым Яром, которая помогает сократить потери
«Нет времени на рок-н-ролл»: Намин о продюсировании «Парка Горького»
Муж стал ручной: восточная шакшука на сковороде — готовится быстро
В Европе началась «драка» за зарубежные активы российского нефтегиганта
Власти пригрозили маркеплейсам «мерами» из-за повышения комиссии
Дочь Майкла Джексона раскрыла жуткие последствия употребления наркотиков
«Будет сложно»: ВСУ под Часовым Яром предрекли печальный конец
Беременная Курникова попала в объектив фотографов
В Кремле заявили о внедрении платформенных решений в экономику России
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.