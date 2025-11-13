Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 11:53

Врач объяснила, что грозит тем, кто ходит зимой без шапки

Врач Убилава: отсутствие шапки зимой может привести к облысению

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Тем, кто не носит шапку в холодную погоду, грозит облысение, рассказала РИАМО врач — дерматовенеролог-косметолог Анна Убилава. Она призвала держать голову в тепле.

Во-первых, из-за низких температур происходит сужение сосудов кожи головы. Фолликулы недополучают кислород и жизненно важные питательные вещества, из-за этого ухудшается их питание. Следовательно, волосы могут начать выпадать активнее, — рассказала Убилава.

Она отметила, что волосы могут стать более хрупкими из-за сильного ветра и недостатка влаги. Врач объяснила, что впоследствии это может навредить их внешнему виду.

Ранее стилист Галина Тоторина рассказала: чтобы сохранить объем волос под шапкой, следует поменять пробор. Альтернативой этому могут стать косметические средства, в том числе пудра для волос.

волосы
врачи
шапки
зима
