10 ноября 2025 в 16:39

Стилист дала советы, как не испортить прическу под шапкой

Стилист Тоторина: лучше поменять пробор для сохранения объема волос под шапкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чтобы сохранить объем волос под шапкой, следует поменять пробор, заявила «Радио 1» стилист Галина Тоторина. Альтернативой этому могут стать косметические средства, в том числе пудра для волос.

Перед тем как надеть шапку, поменяйте пробор. Мы постоянно носим нашу стрижку одинаково, из-за чего волосы заламываются. Если мы перекинем их в противоположную сторону, то, когда снимем шапку, получим объем, — отметила Тоторина.

Обладатели длинных локонов могут собрать влажные или теплые после сушки волосы в высокий пучок, хвост или косу, а после снятия шапки распустить их. Придать волосам объем можно и с помощью массажа с использованием антистатика или термозащиты, заключила стилист.

Ранее стилист Алексей Горбатюк заявил, что на смену летним ярким цветам приходят «дорогие» зимние оттенки для окрашивания волос. Он отметил, что в моде многослойные цвета, которые выглядят наиболее натурально.

стилисты
красота
прически
аксессуары
