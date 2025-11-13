Наталия Орейро рассказала о важности национального кино

Важно снимать фильмы, основанные на традициях своей страны, заявила RT актриса Наталия Орейро. Она восхитилась тем, что в России так сильно ценят свои сказки.

Для меня очень важно национальное кино. Важно, что вы сохраняете свои традиции, снимаете фильмы, основанные на своих традициях. Когда вы будете меня приглашать участвовать в ваших историях, я всегда буду очень благодарна, — сказала Орейро.

Звезда поделилась своими мыслями во время пресс-джанкета. Она также рассказала о взаимодействии с российскими коллегами и спела песню на русском языке.

Ранее Орейро призналась СМИ, что за свои визиты в Россию лучше всего научилась готовить борщ. Она рассказала, что делает вегетарианский вариант этого «свекольного супа».