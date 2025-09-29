Российские онкологи провели уникальную операцию по сохранению легкого

В Красноярском краевом онкологическом диспансере успешно проведена сложнейшая операция по сохранению органа 64-летнему пациенту, сообщила пресс-служба Минздрава России. Мужчина поступил в медучреждение с диагностированным раком верхней доли правого легкого.

Новообразование локализовалось в области главного бронха, что традиционно является прямым показанием для полного удаления всего легкого. Подобное радикальное вмешательство приводит к серьезному ограничению дыхательной функции, которая сокращается примерно до 40% от нормального объема.

Красноярские хирурги приняли решение выполнить органосохраняющую операцию, ограничившись удалением только пораженной верхней доли. Медикам удалось не только иссечь патологический очаг, но и полностью восстановить анатомическую целостность дыхательных путей пациента.

Значительные технические сложности возникли из-за индивидуальных особенностей строения бронхиального дерева больного. Диаметр его главного бронха достигал трех сантиметров, в то время как нисходящие ветви имели размер всего полтора сантиметра.

Как пояснил заведующий отделением торакальной онкологии Алексей Крат, подобные вмешательства в краевом диспансере выполняются не чаще четырех раз в год по причине редкой локализации опухоли. По всей России ежегодно проводится около 70 операций аналогичной сложности.

После трехдневного наблюдения в реанимационном отделении пациента перевели в общую палату, а на 13-е сутки выписали домой в удовлетворительном состоянии.

