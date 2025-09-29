Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 17:12

Российские онкологи провели уникальную операцию по сохранению легкого

Минздрав: красноярские онкологи сохранили легкое пациенту со сложной опухолью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Красноярском краевом онкологическом диспансере успешно проведена сложнейшая операция по сохранению органа 64-летнему пациенту, сообщила пресс-служба Минздрава России. Мужчина поступил в медучреждение с диагностированным раком верхней доли правого легкого.

Новообразование локализовалось в области главного бронха, что традиционно является прямым показанием для полного удаления всего легкого. Подобное радикальное вмешательство приводит к серьезному ограничению дыхательной функции, которая сокращается примерно до 40% от нормального объема.

Красноярские хирурги приняли решение выполнить органосохраняющую операцию, ограничившись удалением только пораженной верхней доли. Медикам удалось не только иссечь патологический очаг, но и полностью восстановить анатомическую целостность дыхательных путей пациента.

Значительные технические сложности возникли из-за индивидуальных особенностей строения бронхиального дерева больного. Диаметр его главного бронха достигал трех сантиметров, в то время как нисходящие ветви имели размер всего полтора сантиметра.

Как пояснил заведующий отделением торакальной онкологии Алексей Крат, подобные вмешательства в краевом диспансере выполняются не чаще четырех раз в год по причине редкой локализации опухоли. По всей России ежегодно проводится около 70 операций аналогичной сложности.

После трехдневного наблюдения в реанимационном отделении пациента перевели в общую палату, а на 13-е сутки выписали домой в удовлетворительном состоянии.

Ранее сообщалось, что во время операции хирург сообщил женщине об удалении опухоли размером 15 на 7 сантиметров. Однако после повторного обследования выяснилось, что орган был в полном порядке. После этого замминистра здравоохранения Бурятии Наталья Логина официально принесла извинения за произошедшее.

