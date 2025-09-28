Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 20:46

В Самарской области у двух тысяч человек выявили серьезное заболевание

У более двух тысяч жителей Самарской области с начала года выявили онкологию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С начала 2025 года в Самарской области онкологические заболевания диагностировали у 2051 человека, сообщает Минздрав региона. Из них у 1538 пациентов болезнь обнаружили на ранней стадии, благодаря чему лечение началось вовремя и повысило эффективность терапии.

Диспансеризация и профилактические осмотры — основные инструменты скрининга, «первый фильтр», позволяющие заподозрить заболевание на самой ранней, часто бессимптомной стадии, — говорится в публикации.

Как уточнили в ведомстве, в регионе работают 12 центров амбулаторной онкологической помощи. Там пациенты проходят диагностические обследования, консультации онкологов и, при необходимости, уточняющие исследования. Подразделения оснащены современным оборудованием: аппаратами УЗИ, КТ, цифровыми рентгеновскими установками, маммографами и эндоскопическими системами. При подтверждении диагноза пациентов направляют в областной онкодиспансер для лечения.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о готовности в течение 1–1,5 месяцев начать лечение пациентов от рака отечественной мРНК-вакциной. Документы для производства персонализированных вакцин против меланомы уже поданы в Минздрав, также сформированы группы добровольцев с определенными генетическими профилями.

Самарская область
россияне
Минздрав
онкология
