Орбан рассказал, как Трамп «ворвался на его кухню» во время ужина с семьей

Орбан рассказал, как Трамп «ворвался на его кухню» во время ужина с семьей Орбан рассказал, что Трамп прервал ему семейный ужин разговором о газе из РФ

Президент США Дональд Трамп прервал семейный ужин премьер-министра Венгрии Виктора Орбана звонком с вопросами об отказе от российского газа, сообщает Telex. По словам премьера, разговор был для него полной неожиданностью, но он смог отстоять позицию своей страны.

Я, ничего не подозревая, ужинал с женой поздно вечером, когда президент Соединенных Штатов ворвался на нашу кухню с телефонным звонком, — приводит слова Орбана издание.

По словам премьер-министра, он смог четко изложить американскому лидеру позицию Венгрии, основанную на национальных интересах. Он также заявил, что представил венгерскую позицию «как и положено». После завершения разговора он закончил трапезу и после нее отправился отдыхать.

Ранее сообщалось, что Виктор Орбан ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского о якобы нарушивших воздушную границу венгерских дронах. Он призвал Киев прекратить нападки в адрес Будапешта и указал на зависимость украинских властей от помощи со стороны НАТО и ЕС, членом которых является и Венгрия.