Американское оружие сбило десятки дронов одним выстрелом

Американская компания Epirus испытала микроволновое оружие Leonidas, которое способно выводить из строя сразу десятки беспилотников, сообщает портал New Atlas. На последних тестах система сбила 61 дрон, в том числе 49 аппаратов за один импульс.

По данным источника, Leonidas использует высокоэнергетические микроволны для отключения бортовой электроники дронов. Система построена на полупроводниках на основе нитрида галлия, управляется программным обеспечением и может автоматически выбирать оптимальный режим работы. Устройство безопасно для людей, находящихся рядом.

Ключевым преимуществом новой разработки называют возможность одновременно уничтожать группы беспилотников и формировать «безопасные коридоры» для защиты объектов. Оружие может работать непрерывно и без перегрева.

Ранее в Курской области успешно испытали первую российскую лазерную установку для дистанционного разминирования. Устройство способно с расстояния 50–100 метров прожигать корпуса мин и снарядов, а также перерезать оптоволоконные линии дронов. Установка работает до четырех минут без перерыва.