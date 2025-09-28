Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 20:36

Американское оружие сбило десятки дронов одним выстрелом

Микроволновое оружие Leonidas уничтожило 49 дронов одним импульсом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Американская компания Epirus испытала микроволновое оружие Leonidas, которое способно выводить из строя сразу десятки беспилотников, сообщает портал New Atlas. На последних тестах система сбила 61 дрон, в том числе 49 аппаратов за один импульс.

По данным источника, Leonidas использует высокоэнергетические микроволны для отключения бортовой электроники дронов. Система построена на полупроводниках на основе нитрида галлия, управляется программным обеспечением и может автоматически выбирать оптимальный режим работы. Устройство безопасно для людей, находящихся рядом.

Ключевым преимуществом новой разработки называют возможность одновременно уничтожать группы беспилотников и формировать «безопасные коридоры» для защиты объектов. Оружие может работать непрерывно и без перегрева.

Ранее в Курской области успешно испытали первую российскую лазерную установку для дистанционного разминирования. Устройство способно с расстояния 50–100 метров прожигать корпуса мин и снарядов, а также перерезать оптоволоконные линии дронов. Установка работает до четырех минут без перерыва.

