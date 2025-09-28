Пропалестинская акция обернулась задержанием 50 активистов

Полиция британского графства Мерсисайд задержала около 50 человек во время несанкционированной акции протеста в Ливерпуле, сообщает The Daily Telegraph. Демонстранты проводили сидячую молчаливую акцию с плакатами «Я против геноцида, я поддерживаю Palestine Action». Организация является запрещенной в стране.

Протест был приурочен к открытию четырехдневного съезда правящей Лейбористской партии. 5 июля движение Palestine Action было включено в список запрещенных организаций по инициативе МВД Великобритании с одобрения обеих палат парламента. С этого времени по всей стране были задержаны сотни участников акций в поддержку организации, более чем 114 лицам предъявлены обвинения по закону о борьбе с терроризмом. Максимальное наказание за поддержку запрещенной организации составляет 14 лет лишения свободы.

Ранее члены Palestine Action проникли на территорию авиабазы ВВС Великобритании Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир и повредили два военных самолета. Уточняется, что эту базу используют в конфликте в Газе.