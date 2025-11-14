Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил словацким студентам, которые демонстративно покинули зал, где у политика была беседа с учащимися средней школы, отправиться на Украину. Он добавил, что если они поддерживают продолжение этого конфликта, то им стоит поехать на фронт, передает РИА Новости.

Если вы такие герои в этих черных футболках, и вы так за этот конфликт, так идите. Идите воевать на Украину, пожалуйста, — сказал политик молодым людям, которые в знак протеста надели черные футболки.

Фицо ранее отметил, что Европейский совет совершенно зациклен на Украине, вместо того чтобы работать над решением внутренних проблем. По его словам, в перерывах между кофе и аплодисментами политический орган практически не обсуждает ничего, кроме Киева. Угрожающие региону экономические катастрофы упоминаются лишь в качестве «небольшой заметки».

Также Фицо уверен, что использование замороженных российских активов для финансирования Украины может ухудшить мировую ситуацию. По его мнению, предоставление Киеву кредита в размере €140 млрд (13 трлн рублей) за счет этих средств приведет к продолжению боевых действий как минимум на два года.