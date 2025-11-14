Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 17:12

В России запретили деятельность Фонда равных прав

Минюст России признал британский Фонд равных прав нежелательной организацией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Министерство юстиции России внесло британский Фонд равных прав (Equal Rights Trust) в список иностранных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, следует из базы ведомства. Решение было принято после соответствующего заключения Генеральной прокуратуры.

Equal Rights Trust (ERT, «Фонд равных прав», «Ассоциация равных прав»), Великобритания, — говорится в сообщении.

Ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность британской неправительственной организации Equal Rights Trust (ERT, «Фонд равных прав», «Ассоциация равных прав»). По данным ведомства, фонд занимается сбором средств для ВСУ, проводит антироссийскую кампанию, а также помогает россиянам в получении гражданства стран Восточной Европы в обмен на финансовые взносы.

До этого опрос ВЦИОМа показал, что большинство россиян связывают образ иноагента с предательством и работой на другие государства. В рейтинг самых узнаваемых иноагентов вошли комик Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), певец Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и рэпер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Минюст РФ
нежелательные организации
фонды
Россия
Великобритания
