28 сентября 2025 в 17:31

Дания запретит гражданам использовать дроны из-за саммита ЕС

Фото: Moritz Wolf/imageBROKER.com/Global Look Press

Использование гражданских беспилотников на территории Дании будет запрещено с 29 сентября по 3 октября на фоне недавних инцидентов с дронами, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта королевства. Такая мера обусловлена проведением саммита Европейского союза. Решение принял министр транспорта Томас Даниэльсен после консультации с министром обороны и министром юстиции.

Министр транспорта Томас Даниэльсен, проконсультировавшись с министром обороны и министром юстиции, решил использовать вариант, предусмотренный Законом об авиации, для закрытия воздушного пространства Дании для всех полетов гражданских дронов на этой неделе, — говорится в заявлении.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили рассказал, что совместно изготовленные британско-украинские беспилотники будут интегрированы в общеевропейский проект создания «стены дронов». Данная инициатива направлена на укрепление противовоздушной обороны стран НАТО.

Вместе с этим в НАТО объявили о планах усиления военного присутствия в акватории Балтийского моря. Туда направляются разведывательные и наблюдательные платформы, а также как минимум один фрегат, оснащенный системами ПВО.

