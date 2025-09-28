Представитель экс-инспектора ООН оказалась в базе данных «Миротворца» Представитель Скотта Риттера в России Мадорная была внесена в базу «Миротворца»

Представителя бывшего аналитика разведки Корпуса морской пехоты США и экс-инспектора по оружию массового поражения комиссии ООН по Ираку Скотта Риттера Александру Мадорную внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Ее обвиняют в распространении недостоверных сведений.

Примечательно, что сам Скотт Риттер также находится в этой базе. Его данные внесли в апреле 2022 года.

Данные двухлетней девочки и трехлетнего мальчика из России были добавлены в базу украинского сайта «Миротворец». Публикация их личной информации мотивирована утверждениями о «сознательном нарушении границы» и «покушении на территориальную целостность Украины». Вместе с ними в список включили еще двух девочек, 5 и 13 лет. Администраторы ресурса предъявили всем детям аналогичные «обвинения».

Ранее в базу «Миротворца» был внесен 13-летний российский школьник Руслан Г., которого обвинили в «покушении на суверенитет Украины». В августе там же появились сведения о 16-летнем Никите Н. и 17-летнем Александре Ц., обучающихся в российских школах.