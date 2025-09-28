Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
«Подорвет доверие»: в Британии объяснили, к чему приведет арест активов РФ

UnHerd: арест замороженных активов РФ приведет к отказу многих стран от валют ЕС

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Арест замороженных российских активов подорвет доверие многих стран к европейской финансовой системе, заявил обозреватель британского издания UnHerd Томас Фази. Так он отреагировал на предложение канцлера Германии Фридриха Мерца предоставить Украине беспроцентный кредит на сумму около €140 млрд за счет замороженных резервов РФ.

Последствия предложения Мерца были бы далеко идущими. Помимо продления конфликта, в котором Европе невозможно победить, оно еще больше подорвет доверие к европейской валюте и финансовым институтам, — подчеркнул аналитик.

По его словам, центральные банки по всему миру уже начали отказываться от западных валют после заморозки российских резервов в 2022 году. Предполагаемый арест только ускорит эту тенденцию, предположил Фази. Евро, будучи вторичной резервной валютой после доллара, еще больше ослабит свой статус, что приведет к «эффектному акту самосаботажа», резюмировал обозреватель.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 31 августа государственный и гарантированный государством долг Украины превысил $192 млрд (более 16 трлн рублей). По данным Минфина страны, за месяц он увеличился на $6,58 млрд (более 550 млрд рублей).

