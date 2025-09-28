В Британии неизвестные удерживали женщину на кладбище и насиловали Daily Mail: группа мужчин несколько часов насиловала женщину у церкви в Банбери

Группа мужчин совершила групповое изнасилование женщины около церкви Святой Марии в британском городе Банбери в Оксфордшире, сообщает Daily Mail. Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье в районе городского центра, случайная прохожая пыталась помочь жертве, но безуспешно.

На данном этапе у нас нет описания той женщины. Однако, если вы считаете, что это вы, пожалуйста, свяжитесь с полицией, поскольку у вас может быть важная информация, которая поможет нам восстановить картину произошедшего, — обратился к читателям сержант полиции Марк Персониус.

По данным правоохранителей, преступления происходили не только на кладбище у церкви, но также и на прилегающих улицах. Пострадавшей является женщина около 30 лет. Полицейские призывают всех, кто видел или слышал что-либо в этом районе между 00:00 и 2:30, сообщить об этом и предоставить любые записи с камер наблюдения, видеорегистраторов или мобильных телефонов, которые могут помочь в расследовании.

