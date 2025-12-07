В России предложили судить с 12 лет за изнасилования

В России предложили судить с 12 лет за изнасилования Слуцкий призвал снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет

В России следует снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет за убийства и преступления против половой неприкосновенности, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. В беседе с ТАСС он подчеркнул, что критерием будет служить осознание несовершеннолетним своих действий.

ЛДПР считает целесообразным поднять вопрос о снижении возраста уголовной ответственности до 12 лет за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и за убийства, — сказал Слуцкий.

Он привел в пример случай в Екатеринбурге, где 13-летний подросток преследовал 10-летнюю девочку. Хотя СК возбудил уголовное дело, обвиняемый, вероятно, избежит наказания из-за возраста.

До этого в Краснодаре осудили мужчину, изнасиловавшего 15-летнюю девушку-подростка. Следствие установило, что подсудимый силой затащил знакомую в жилое помещение и совершил преступление. 23-летний фигурант признан виновным и приговорен к 16 годам лишения свободы.

Ранее жителя Пензы осудили на четыре года колонии за интимную переписку с малолетней девочкой. 18-летний юноша требовал от жертвы выполнения сексуальных заданий, обещая вознаграждение в виде виртуальной валюты в онлайн-игре.