28 сентября 2025 в 18:32

«Абстрагироваться не получится»: Песков раскрыл один нюанс по Договору СНВ

Песков заявил, что диалог о ДСНВ должен начинаться между Россией и США

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Диалог о дальнейшей судьбе Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений должен начинаться между Россией и США, заявил в беседе с ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, только после этого будет решаться вопрос с ядерными арсеналами Великобритании и Франции.

Нужно начинать переговоры на двустороннем уровне. <...> Но в дальнейшем абстрагироваться от этих арсеналов не получится. Тем более что эти арсеналы являются составляющей проблемы мировой европейской безопасности и стратегической стабильности, — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Ранее сообщалось, что ООН выступила за идею о продлении Договора СНВ, которую озвучил президент России Владимир Путин. Представитель главы организации Стефан Дюжаррик также приветствовал переговоры между Москвой и Вашингтоном по этому вопросу.

26 сентября Песков заявил, что Россия пока не получала от США по закрытым каналам никаких реакций на предложение Путина продлить ограничения по ДСНВ. Представитель Кремля предположил, что американский лидер Дональд Трамп отреагирует «на неделе».

ДСНВ
Дмитрий Песков
Россия
США
ядерное оружие
