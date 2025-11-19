Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 13:54

Россиянам дали советы, как защититься от простуды с приходом холодов

ДКЦ имени Рошаля: правильный режим сна поддержит иммунитет в холодное время года

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Правильный режим сна и сбалансированное питание помогут поддержать иммунитет в холодное время года, пишет Regions со ссылкой на Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля. Там уточнили, что детям до пяти лет требуется примерно 13 часов такого отдыха в сутки, а школьникам — не меньше девяти.

Для профилактики простуды важно добавить в рацион рыбу, яичные желтки и говяжью печень — источники витамина D, отметили в центре. Специалисты напомнили, что вакцинация остается самым надежным способом защиты от гриппа и его осложнений.

В центре также призвали проветривать жилье не менее двух раз в день, регулярно проводить влажную уборку и соблюдать питьевой режим. Наконец, после посещения общественных мест важно тщательнее мыть руки.

Ранее стоматолог Татьяна Петрова заявила, что больной молочный зуб может стать причиной частых простуд у ребенка. Она отметила, что при такой проблеме у детей нередко снижается иммунитет.

здоровье
дети
заболевания
сон
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве стартовали продажи NEXUS by Akvilon
В Минфине высказались о полном запрете вейпов
Россия спокойно восприняла заявления США о ядерных учениях
Школьница ранила учителя маникюрными ножницами во время урока
Рада отправила в отставку министра энергетики Украины
Огненные ураганы и мороз до -15? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
В Госдуме ответили, к чему может привести конфликт Каллас и фон дер Ляйен
В Подмосковье муж выгнал голую и беременную чернокожую жену на улицу
Проверяла вилкой, жив ли: мать вернулась из психбольницы и задушила сына
В Крыму осудили агента украинской разведки
Паразитолог рассказал, как правильно мыть овощи и фрукты из магазинов
Аферисты забрали у россиянок золото и деньги на 85 млн рублей
Украина гниет заживо из-за коррупции: подробности, что это значит для РФ
Взрыв уничтожил частный дом под Белгородом
Кириенко поблагодарил религиозные организации за помощь бойцам СВО
В США раскрыли, когда могут принять рамочное соглашение по Украине
Эрдоган раскрыл детали расследования крушения турецкого военного самолета
Военный эксперт объяснил, в чем опасность воздушных шаров ВСУ
Что такое клиренс у автомобиля и почему его опасно менять самостоятельно
«Оценивать надо серьезно»: военэксперт о поставке Skyranger 35 для ВСУ
Дальше
Самое популярное
Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.