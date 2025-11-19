Россиянам дали советы, как защититься от простуды с приходом холодов ДКЦ имени Рошаля: правильный режим сна поддержит иммунитет в холодное время года

Правильный режим сна и сбалансированное питание помогут поддержать иммунитет в холодное время года, пишет Regions со ссылкой на Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля. Там уточнили, что детям до пяти лет требуется примерно 13 часов такого отдыха в сутки, а школьникам — не меньше девяти.

Для профилактики простуды важно добавить в рацион рыбу, яичные желтки и говяжью печень — источники витамина D, отметили в центре. Специалисты напомнили, что вакцинация остается самым надежным способом защиты от гриппа и его осложнений.

В центре также призвали проветривать жилье не менее двух раз в день, регулярно проводить влажную уборку и соблюдать питьевой режим. Наконец, после посещения общественных мест важно тщательнее мыть руки.

Ранее стоматолог Татьяна Петрова заявила, что больной молочный зуб может стать причиной частых простуд у ребенка. Она отметила, что при такой проблеме у детей нередко снижается иммунитет.