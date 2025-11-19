Глава Египта поблагодарил Путина за участие в строительстве АЭС «Эд-Дабаа»

Египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси назвал российского коллегу Владимира Путина дорогим другом и поблагодарил РФ за участие в строительстве АЭС «Эд-Дабаа», передает пресс-служба Кремля. Речь идет о первой атомной электростанции в Египте. Ее строит государственная корпорация «Росатом».

Возведение при российском участии первой в Египте АЭС продвигается успешно. По сути, мы переходим на ключевой этап технологического оснащения станции. И уже в обозримом будущем она сможет начать выработку электроэнергии, востребованной для удовлетворения нужд растущей египетской экономики, — подчеркнул президент России.

Электростанция состоит из четырех энергоблоков мощностью по 1,2 тыс. мегаватт каждый, оснащенных водо-водяными реакторами класса ВВЭР-1 200 поколения III+. АЭС возводят в рамках комплекса контрактов, вступивших в силу 11 декабря 2017 года.

Ранее Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе встречи с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу в Каире передал приветствия российскому коллеге. Он заявил о высокой оценке отношений с Москвой.