15 октября 2025 в 17:19

В Белоруссии рассказали о последних достижениях в атомной энергетике

Белоруссия совместно с Росатомом запустила проект по строительству АЭС

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Белоруссия совместно с госкорпорацией «Росатом» запустила масштабный проект по строительству атомной электростанции, рассказал в рамках круглого стола на Российской энергетической неделе заместитель премьер-министра республики Виктор Каранкевич. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, это дало мощный импульс развитию инновационных проектов.

Он дал мощный импульс развитию инновационных проектов в таких сферах, как цифровизация, искусственный интеллект, ядерная медицина, системы накопления энергии и других, — сказал Каранкевич.

Он добавил, что новая станция простимулировала рост потребления электроэнергии на территории Белоруссии. Каранкевич также отметил, что в стране зарегистрировано уже более 41 тыс. электромобилей. К концу года их число должно вырасти до 50 тыс. единиц.

Ранее министр обороны Андрей Белоусов рассказал, что Россия и Белоруссия утвердили программу стратегического партнерства в военной сфере. Документ был подписан в рамках заседания совместной коллегии оборонных ведомств двух государств.

Белоруссия
Росатом
АЭС
Электростанции
