«Дочка» российской компании прекращает работу в Финляндии

Дочерняя компания российского нефтяного гиганта ЛУКОЙЛ Teboil заявила о поэтапном прекращении своей работы на территории Финляндии. Автозаправочные станции Teboil будут закрываться постепенно, по мере распродажи имеющихся запасов топлива. Отмечается, что прием наличных платежей за горючее компания прекратила еще в конце октября.

Teboil была основана в 1934 году. ЛУКОЙЛ приобрел эту компанию в 2005-м. При этом в октябре 2025 года США и Великобритания включили российскую компанию в свои санкционные списки. В ответ на введенные ограничения ЛУКОЙЛ объявил о планах продать международные активы.

Ранее Лондон снял санкции с двух «дочек» ЛУКОЙЛа в Болгарии. Великобритания отменила ограничения против компаний Lukoil Neftochim Burgas и Lukoil Bulgaria.

Эксперты Международного энергетического агентства назвали риски для мира из-за санкций против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа. По мнению специалистов, новые ограничения против российских компаний уже приводят к операционным сбоям.