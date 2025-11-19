Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 13:47

«Дочка» российской компании прекращает работу в Финляндии

Дочерняя компания ЛУКОЙЛа Teboil готовится завершить деятельность в Финляндии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Дочерняя компания российского нефтяного гиганта ЛУКОЙЛ Teboil заявила о поэтапном прекращении своей работы на территории Финляндии. Автозаправочные станции Teboil будут закрываться постепенно, по мере распродажи имеющихся запасов топлива. Отмечается, что прием наличных платежей за горючее компания прекратила еще в конце октября.

Teboil была основана в 1934 году. ЛУКОЙЛ приобрел эту компанию в 2005-м. При этом в октябре 2025 года США и Великобритания включили российскую компанию в свои санкционные списки. В ответ на введенные ограничения ЛУКОЙЛ объявил о планах продать международные активы.

Ранее Лондон снял санкции с двух «дочек» ЛУКОЙЛа в Болгарии. Великобритания отменила ограничения против компаний Lukoil Neftochim Burgas и Lukoil Bulgaria.

Эксперты Международного энергетического агентства назвали риски для мира из-за санкций против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа. По мнению специалистов, новые ограничения против российских компаний уже приводят к операционным сбоям.

ЛУКОЙЛ
компании
Финляндия
бизнес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рада отправила в отставку министра энергетики Украины
Огненные ураганы и мороз до -15? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
В Госдуме ответили, к чему может привести конфликт Каллас и фон дер Ляйен
В Подмосковье муж выгнал голую и беременную чернокожую жену на улицу
Проверяла вилкой, жив ли: мать вернулась из психбольницы и задушила сына
В Крыму осудили агента украинской разведки
Паразитолог рассказал, как правильно мыть овощи и фрукты из магазинов
Аферисты забрали у россиянок золото и деньги на 85 млн рублей
Украина гниет заживо из-за коррупции: подробности, что это значит для РФ
Взрыв уничтожил частный дом под Белгородом
Кириенко поблагодарил религиозные организации за помощь бойцам СВО
В США раскрыли, когда могут принять рамочное соглашение по Украине
Эрдоган раскрыл детали расследования крушения турецкого военного самолета
Военный эксперт объяснил, в чем опасность воздушных шаров ВСУ
Что такое клиренс у автомобиля и почему его опасно менять самостоятельно
«Оценивать надо серьезно»: военэксперт о поставке Skyranger 35 для ВСУ
В Венгрии раскрыли, как США хотят склонить Зеленского к переговорам
Патриарх Кирилл раскрыл, что нужно для искоренения нацизма в мире
Политолог ответил, чем обернется для Украины визит министра армии США
Диетолог назвала способ борьбы с неконтролируемым голодом
Дальше
Самое популярное
Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.