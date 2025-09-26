Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 20:25

Трамп пока не отреагировал на предложение Путина по ДСНВ

Песков: Москва пока не получала от США реакций на предложение по ДСНВ

Россия пока не получала от США по закрытым каналам никаких реакций на предложение президента РФ Владимира Путина продлить ограничения по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В интервью журналисту Павлу Зарубину он предположил, что глава Белого дома Дональд Трамп отреагирует «на неделе».

Нет, — ответил Песков на вопрос Зарубина о реакциях по закрытым каналам.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее высоко оценил предложение главы российского государства. Белорусский лидер назвал эту инициативу блестящей. Речь идет о продлении ДСНВ в течение года после истечения срока действия документа. Глава Белоруссии также выразил уверенность, что Трамп поддержит предложение Путина.

Политолог Александр Дудчак предположил, что президент США и действующая администрация Штатов высоко оценят предложение лидера России. По его мнению, американцы сочтут это за шаг навстречу. Однако, по его словам, несмотря на некоторое развитие в двусторонних отношениях с США, расслабляться еще рано.

