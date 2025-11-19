Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 15:15

Аферисты забрали у россиянок золото и деньги на 85 млн рублей

Мать и дочь лишились почти 85 млн рублей из-за мошенников в Нижнем Новгороде

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Нижнем Новгороде мать и дочь стали жертвами мошенников и потеряли почти 85 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области. Злоумышленники убедили женщин, что их имущество нужно срочно «декларировать» из-за подозрений в финансировании недружественного государства.

Злоумышленники обвинили женщин в финансировании недружественной страны и убедили в необходимости «декларирования» всех материальных ценностей. Называя кодовое слово «Альфа», женщины за несколько дней передали курьерам в сквере на улице Алексеевской, — говорится в сообщении.

За несколько дней пострадавшие передали курьерам около 2,5 кг золота в слитках. 300 золотых инвестиционных монет, а также сбережения в размере более 24 млн рублей и $40 тыс. (3,2 млн рублей).

Ранее в Санкт-Петербурге задержали дроппера, обманувшего местного пенсионера на 49 млн рублей. Пострадавший отметил, что мошенники постоянно звонили ему около месяца.

До этого доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал, что злоумышленники могут использовать личные публикации жертвы в социальных сетях. По его словам, следует с осторожностью отвечать на подозрительные звонки, так как на другом конце провода может оказаться мошенник, выдающий себя за сотрудника того или иного ведомства.

