28 сентября 2025 в 18:15

Льготы на вывоз мусора: для кого актуально и как оформить

Кому положены льготы на оплату вывоза мусора Кому положены льготы на оплату вывоза мусора Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 2019 года услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) стала коммунальной, и ее оплата теперь включена в общие квитанции. Это нововведение, призванное сделать систему более прозрачной и эффективной, оказалось финансовым бременем для многих категорий граждан, особенно для социально незащищенных. К счастью, законодательство предусмотрело систему компенсаций и субсидий, которые позволяют снизить эту финансовую нагрузку. В этой статье мы подробно разберем, какие льготы по вывозу мусора существуют, кому они положены и как их оформить в 2025 году.

Кому положены льготы на оплату услуги по вывозу ТКО

Предоставление льгот — это компетенция как федерального, так и регионального законодательства. Федеральные льготы действуют по всей стране, тогда как региональные могут варьироваться в зависимости от субъекта. В Москве и Московской области действует своя система поддержки, которая включает в себя следующие категории граждан:

  • ветераны и участники Великой Отечественной войны. Эти граждане имеют право на значительные скидки или полное освобождение от оплаты;

  • ветераны боевых действий тоже имеют льготы на вывоз мусора;

  • инвалиды. Согласно федеральному законодательству, льготы на вывоз мусора положены инвалидам I и II групп, а также семьям с детьми-инвалидами, предоставляются в размере 50% от суммы платежа;

  • лица, пострадавшие от радиационных катастроф. Это относится, в частности, к ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС и лицам, пострадавшим на ПО «Маяк»;

  • многодетные семьи. Во многих регионах, включая Москву и Московскую область, льготы многодетным на вывоз мусора предоставляются на региональном уровне. Их размер может варьироваться;

  • пенсионеры. Льготы на вывоз мусора для пенсионеров в Москве и Московской области являются одной из наиболее распространенных мер социальной поддержки. В Москве одинокие пенсионеры, имеющие звание «Ветеран труда», могут быть полностью освобождены от уплаты за ТКО. В Московской области льготы для пенсионеров зависят от возраста: компенсация может составлять от 30% до 100% в зависимости от возраста;

  • малообеспеченные семьи. Если расходы на коммунальные услуги (включая вывоз мусора) превышают 22% от общего дохода семьи, они могут претендовать на субсидию.

Так будет ли льгота на вывоз мусора у вашей семьи? Проверьте, подходите ли вы под какую-то из категорий выше.

Скидка на вывоз мусора Скидка на вывоз мусора Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Размер скидки для разных категорий льготников

Практика показывает такие ориентиры:

  • федеральные льготники (инвалиды I–II групп, ветераны, некоторые пенсионеры) — компенсация до 50% от платы за ТКО;

  • региональные льготы (многодетные, ветераны труда и т. п.) — чаще всего в районе 30–50%, но точный процент устанавливает субъект РФ;

  • специальные скидки для жителей рядом с полигоном или перерабатывающим комплексом — в отдельных субъектах предусмотрены более крупные скидки (например, 70% для владельцев частных домов вблизи объектов).

Эти цифры — ориентиры на основе региональных практик и данных операторов Московской области и города Москвы; для конкретного адреса уточняйте расчёт у вашего регионального оператора или в личном кабинете ЖКХ.

Как оформить льготу в Москве: пошаговая инструкция

Оформление льготы в столице — это довольно простой процесс, который можно пройти несколькими способами. Чтобы оформить льготу на вывоз мусора, выполните следующие шаги:

  • Соберите документы. Подготовьте необходимый пакет документов. Об этом мы подробно расскажем в следующих разделах.

  • Подача заявления. Вы можете подать заявление несколькими способами.

  1. Портал mos.ru. Это самый удобный и быстрый способ. Зарегистрируйтесь на портале, найдите нужную услугу в разделе «Социальная поддержка» и следуйте инструкциям.

  2. Многофункциональный центр (МФЦ). Посетите ближайший МФЦ, взяв с собой все необходимые документы. Сотрудник центра поможет вам заполнить заявление и примет документы.

  3. Территориальный центр социального обслуживания (ТЦСО). Это еще один вариант, который часто выбирают пожилые люди.

  • Ожидание решения. После подачи заявления органы социальной защиты рассматривают ваше обращение. Обычно это занимает не более 10 рабочих дней.

  • Получение компенсации. В случае положительного решения компенсация будет перечисляться на ваш банковский счёт.

Как оформить льготу на вывоз мусора Как оформить льготу на вывоз мусора Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Оформление льготы в Московской области

Процесс оформления льготы в Подмосковье имеет свои особенности. Он также максимально упрощен для удобства граждан.

  • Сбор документов. Так же, как и в Москве, первым шагом является сбор документов. Их перечень схож.

  • Подача заявления. Заявление можно подать через:

  1. Региональный портал Госуслуг Московской области (РПГУ). Это основной способ подачи;

  2. МФЦ;

  3. Местный орган социальной защиты населения.

  • Проверка и начисление. После подачи документов региональные органы соцзащиты проверяют информацию и принимают решение о назначении компенсации.

Важно отметить, что в Московской области многие компенсации рассчитываются автоматически на основании данных, которые предоставляют управляющие компании и расчетные центры. Дисциплинированные плательщики, имеющие право на компенсации, получают их в полном объеме.

Какие документы потребуются

Чтобы оформить льготу на вывоз мусора, вам необходимо подготовить пакет документов. Обратите внимание, что полный перечень может незначительно отличаться в зависимости от вашего региона и конкретной категории льготника.

  • Паспорт гражданина РФ. Это основной документ, удостоверяющий вашу личность.

  • Документ, подтверждающий право на льготу. Это может быть:

  1. удостоверение ветерана ВОВ или ветерана боевых действий;

  2. справка об инвалидности, выданная экспертизой;

  3. удостоверение многодетной семьи;

  4. пенсионное удостоверение;

  5. свидетельство о праве собственности на жилое помещение или договор социального найма;

  6. документы, подтверждающие родство (свидетельства о рождении, браке), если вы оформляете льготу на членов семьи;

  7. выписка из домовой книги или другой документ, подтверждающий состав семьи;

  8. реквизиты банковского счёта, на который будет перечисляться компенсация.

Для некоторых категорий могут потребоваться дополнительные документы, например справка о доходах или документы, подтверждающие факт радиационного облучения.

Льготы на вывоз мусора — это важная мера социальной поддержки, которая помогает снизить финансовую нагрузку на уязвимые категории граждан. Зная, какие льготы по вывозу мусора вам положены и как правильно их оформить, вы сможете значительно сэкономить семейный бюджет. Процесс оформления сегодня максимально упрощен благодаря государственным порталам и МФЦ, поэтому не откладывайте это дело на потом.

