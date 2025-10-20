Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 08:10

Не мусор, а настоящая находка: чудо-способы дать вторую жизнь упаковочному пенопласту

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пенопласт — материал, который незаслуженно отправляется в мусор. Его уникальные свойства — легкость, влагостойкость, теплоизоляция и формоустойчивость — открывают широкие возможности для применения в быту.

Дачники используют пенопласт как утеплитель для рассады, дренаж для цветов и материал для кормушек. Хозяйки применяют его для защиты углов мебели, создания подложек под ковры и термосов для напитков. Пенопласт незаменим при переезде для упаковки хрупких вещей.

Творческие натуры вырезают из него трафареты, а умельцы делают органайзеры и плавающие подставки. Используя пенопласт повторно, вы экономите и заботитесь об экологии.

Ранее сообщалось, что обычная зубная паста станет многофункциональным средством для уборки. Мудрые хозяйки нашли необычный способ применения — замораживание пасты в формочках для льда.

