Судебного пристава арестовали за коррупцию на рабочем месте

Суд во Владивостоке избрал меру пресечения для экс-руководителя отдела судебных приставов по Ленинскому району, обвиняемого в посредничестве при передаче взятки, сообщает прокуратура Приморского края. Ему предстоит провести под стражей 1 месяц и 28 суток.
С учетом позиции прокурора экс-начальник отдела судебных приставов Владивостока заключен под стражу по делу о посредничестве во взяточничестве, — сказано в сообщении.
По данным следствия, в 2016 году обвиняемый действовал в интересах энергоснабжающей компании «Примтеплоэнерго», организовав передачу взятки в размере 1 млн рублей сотрудникам УФССП России по Приморскому краю. Вознаграждение предназначалось за незаконное снятие ареста с расчетных счетов предприятия.
