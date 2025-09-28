Ученые нашли «реликвию» молочного производства XIX века

В Дании исследователи из Копенгагенского университета проанализировали бактерии из двух бутылок, найденных в подвале Фредериксберга, которым более века, сообщает International Dairy Journal. Оказалось, что порошок внутри использовался для производства масла для экспорта в Великобританию в 1890-е годы и содержит микроорганизмы, которые формировали вкус и консистенцию продукта.

Это было похоже на открытие своего рода микробиологической реликвии. Тот факт, что нам удалось извлечь генетическую информацию из бактерий, использовавшихся в датском производстве масла 130 лет назад, превзошел все наши ожидания, — поделились авторы исследования.

Ученые извлекли ДНК из образцов и сравнили ее с базами данных известных бактерий, выявив Lactococcus cremoris — кисломолочные бактерии, которые до сих пор применяются для ферментации молока и уничтожения вредных микроорганизмов после пастеризации. В этих бактериях были гены, отвечающие за маслянистый вкус, характерный для датского масла того времени. Команда также зафиксировала следы Cutibacterium acnes, золотистого стафилококка и Vibrio furnissii, что свидетельствует о проблемах гигиены на молочных заводах XIX века.

