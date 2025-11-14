Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 09:15

Онищенко поставил точку в вопросе мытья сырой курицы

Онищенко: мытье сырой курицы не приведет к распространению бактерий

Геннадий Онищенко Геннадий Онищенко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Мытье сырой курицы не приведет к распространению бактерий, заявил РИА Новости академик РАН Геннадий Онищенко. Он отметил, что при нарушении термической обработки употребление и немытого мяса птицы может приводить к пищевым заболеваниям.

Все технологии приготовления курицы, белого мяса, они предусматривают гарантированную безопасность, — сказал Онищенко.

Ранее специалисты Совета по информированию о пищевой безопасности Австралии (FSIC) сообщили, что сырое куриное мясо опасно мыть перед приготовлением. По данным экспертов, эта бытовая привычка может вызвать тяжелые пищевые отравления. Они подчеркнули, что на производственных предприятиях куриное мясо проходит необходимую санитарную обработку, поэтому дополнительное мытье в домашних условиях не только бесполезно, но и опасно.

До этого старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева заявила, что мытье мяса может способствовать распространению бактерий. Она пояснила, что капли воды с патогенами разлетаются на большое расстояние и оседают на окружающих предметах.

Россия
академики
Геннадий Онищенко
курица
бактерии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опубликован рейтинг сильнейших армий мира
Нарколог назвала причины отказа россиян от алкоголя
На Украине взорвался энергообъект
Названы артисты, которые проиграли борьбу с диабетом
В Европе будут создаваться «коридоры военной мобильности»
Дезертировавшие морпехи ВСУ сдались в плен российским военным
Наступление ВС РФ на Покровск 14 ноября: что там на самом деле, Мирноград
В ВС России рассказали об отступлении ВСУ на одном из участков фронта
Детям на пароме вместо гонки включили порнофильм
Овечкин поздравил канадского форварда с юбилейным очком необычным подарком
Магнитные бури сегодня, 14 ноября: что завтра, проблемы с ЖКТ, боли, стресс
В Новороссийске отчитались о последствиях атаки украинских БПЛА
Жюри Всероссийского конкурса «Семейная память» определило победителей
Развитие метаболических заболеваний связали с одним популярным напитком
Telegram заблокировал за один день более полумиллиона каналов
Стало известно, сколько россиян доверяют Путину
Забудьте о сложностях: идеальные свиные ребра в фольге за 3 шага
Целый гарнизон ВСУ оказался на грани полного краха
Стиль без переплат: как одеваться дорого и модно
В России раскрыли причину активизации атак БПЛА ВСУ на регионы страны
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.