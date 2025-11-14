Онищенко поставил точку в вопросе мытья сырой курицы Онищенко: мытье сырой курицы не приведет к распространению бактерий

Мытье сырой курицы не приведет к распространению бактерий, заявил РИА Новости академик РАН Геннадий Онищенко. Он отметил, что при нарушении термической обработки употребление и немытого мяса птицы может приводить к пищевым заболеваниям.

Все технологии приготовления курицы, белого мяса, они предусматривают гарантированную безопасность, — сказал Онищенко.

Ранее специалисты Совета по информированию о пищевой безопасности Австралии (FSIC) сообщили, что сырое куриное мясо опасно мыть перед приготовлением. По данным экспертов, эта бытовая привычка может вызвать тяжелые пищевые отравления. Они подчеркнули, что на производственных предприятиях куриное мясо проходит необходимую санитарную обработку, поэтому дополнительное мытье в домашних условиях не только бесполезно, но и опасно.

До этого старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева заявила, что мытье мяса может способствовать распространению бактерий. Она пояснила, что капли воды с патогенами разлетаются на большое расстояние и оседают на окружающих предметах.