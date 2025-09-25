Ученые нашли связь между популярным напитком и депрессией

Сладкие газированные напитки наносят вред психическому здоровью, способствуя развитию симптомов депрессии, сообщает JAMA Psychiatry со ссылкой на исследование ученых из Университетской больницы Франкфурта в Германии. Как выяснилось, риск развития психических расстройств на фоне употребления сладкой газировки у женщин оказался выше, чем у мужчин.

Авторы исследования предположили, что употребление газировки связано с появлением симптомов депрессии. Ученые заключили, что это напрямую связано с увеличением популяции бактерий Hungatella и Eggerthella в желудочно-кишечном тракте, — отмечается в материале.

В исследовании участвовали 405 человек с депрессией и 527 здоровых добровольцев. Ученые резюмировали, что питание играет важную роль в профилактике психических заболеваний.

Ранее терапевт Иван Еременко сообщил, что регулярное употребление сосисок, колбас, кондитерских изделий, консервов и полуфабрикатов медленно разрушает печень. Также, по его словам, особый вред этому органу наносят алкоголь и сладкая газировка.