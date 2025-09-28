Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 07:34

Бывшего судью Тришкина допросили по делу о причинении вреда здоровью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывшего судью второго Западного окружного военного суда Альберта Тришкина допросили в качестве подозреваемого в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его информации, в отношении экс-судьи возбудили уголовное дело. Тришкина отпустили под подписку.

В отношении Тришкина возбудили уголовное дело, а самого бывшего судью допросили и взяли с него подписку о невыезде и надлежащем поведении. Кроме того, между подозреваемым и потерпевшим провели очную ставку, — говорится в сообщении.

Следствие установило, что в августе прошлого года Тришкин выстрелил в водителя такси из незарегистрированного травматического пистолета в ходе конфликта. Сам экс-судья утверждал, что находился в подавленном эмоциональном состоянии.

Ранее Всероссийская квалификационная коллегия судей удовлетворила прошение Тришкина об отставке. ВККС также дала разрешение на возбуждение в отношении Тришкина уголовного дела.

судьи
суды
отставки
допросы
уголовные дела
