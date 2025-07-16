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16 июля 2025 в 13:03

Военный судья Тришкин уйдет в отставку

ВККС удовлетворила прошение военного судьи Тришкина об отставке

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Всероссийская квалификационная коллегия судей удовлетворила прошение военного судьи Альберта Тришкина об отставке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу 2-го Западного окружного военного суда. ВККС также дала разрешение на возбуждение в отношении Тришкина уголовного дела.

В настоящее время прошение об отставке судьи Альберта Тришкина удовлетворено ВККС, – заявила собеседница агентства.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил запрос в Высшую квалификационную коллегию судей о возбуждении уголовного дела в отношении Тришкина. Судью подозревают в причинении вреда здоровью средней тяжести (пункты «д», «е» и «з» части 2 статьи 112 УК РФ). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. ВККС дала разрешение на возбуждение уголовного дела.

По версии следствия, в августе прошлого года Тришкин нанес ранение водителю такси, использовав незарегистрированный травматический пистолет. Поводом послужил дорожный конфликт. Судья заявил, что находился в подавленном состоянии после внесения в базу украинского сайта «Миротворец», что сказалось на его поведении. Тришкин заверил, что нашел оружие на дороге за двое суток до конфликта и сомневался в его пригодности для стрельбы. По словам судьи, он планировал сдать находку в УВД.

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