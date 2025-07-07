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07 июля 2025 в 13:34

Судья попал в немилость к Бастрыкину

Бастрыкин попросил возбудить дело против судьи Альберта Тришкина

Александр Бастрыкин Александр Бастрыкин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил запрос в Высшую квалификационную коллегию судей о возбуждении уголовного дела в отношении судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина, следует из повестки. Судью подозревают в причинении вреда здоровью средней тяжести.

Судье предъявляется обвинение по пунктам «д», «е» и «з» части 2 статьи 112 УК РФ, предусматривающим наказание до пяти лет лишения свободы. Детали инкриминируемого деяния не раскрываются.

Ранее глава Следственного комитета России взял под личный контроль расследование убийства 16-летней студентки в Тихорецке. Как сообщает пресс-служба ведомства, основной подозреваемый — 41-летний дядя погибшей. Тело девушки было обнаружено при участии волонтеров и родственников.

До этого Бастрыкин высказался о необходимости создания международного трибунала по аналогии с Нюрнбергским процессом для украинских военных преступников. По его словам, лица из украинского военно-политического руководства, причастные к терактам и обстрелам мирного населения, совершают преступления против человечности.

СК РФ
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