Судья попал в немилость к Бастрыкину Бастрыкин попросил возбудить дело против судьи Альберта Тришкина

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил запрос в Высшую квалификационную коллегию судей о возбуждении уголовного дела в отношении судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина, следует из повестки. Судью подозревают в причинении вреда здоровью средней тяжести.

Судье предъявляется обвинение по пунктам «д», «е» и «з» части 2 статьи 112 УК РФ, предусматривающим наказание до пяти лет лишения свободы. Детали инкриминируемого деяния не раскрываются.

Ранее глава Следственного комитета России взял под личный контроль расследование убийства 16-летней студентки в Тихорецке. Как сообщает пресс-служба ведомства, основной подозреваемый — 41-летний дядя погибшей. Тело девушки было обнаружено при участии волонтеров и родственников.

До этого Бастрыкин высказался о необходимости создания международного трибунала по аналогии с Нюрнбергским процессом для украинских военных преступников. По его словам, лица из украинского военно-политического руководства, причастные к терактам и обстрелам мирного населения, совершают преступления против человечности.