Стало известно, сколько питомцев проехали на поездах без хозяев в 2026 году ГЖД: свыше 500 питомцев прокатились в поездах без хозяев с начала 2026 года

Свыше 500 питомцев прокатились в поездах без хозяев с начала 2026 года, пишет Pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ГЖД. Сервис по перевозке животных без сопровождения владельцев приобрел наибольшую популярность у жителей Кирова и Нижнего Новгорода, Казани и Ижевска.

Самыми «самостоятельными» четвероногими путешественниками стали собаки и кошки — именно их хозяева чаще всего отправляли в поездах под присмотром проводников. А самыми необычными пассажирами оказались редкие виды аквариумных рыб и грызунов.

На протяжении всей дороги питомцы размещаются в багажном отделении в закрытых контейнерах или клетках, где у них есть корм, вода и туалет. За их самочувствием присматривают проводники.

Ранее депутаты думской фракции «Новые люди» предложили ввести для студентов очной формы обучения возможность приобретать билеты на поезда дальнего следования со скидкой 50% за два часа до отправления. Соответствующее письмо направили главе РЖД Олегу Белозерову.