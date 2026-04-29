Стало известно, сколько питомцев проехали на поездах без хозяев в 2026 году

ГЖД: свыше 500 питомцев прокатились в поездах без хозяев с начала 2026 года


Свыше 500 питомцев прокатились в поездах без хозяев с начала 2026 года, пишет Pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ГЖД. Сервис по перевозке животных без сопровождения владельцев приобрел наибольшую популярность у жителей Кирова и Нижнего Новгорода, Казани и Ижевска.

Самыми «самостоятельными» четвероногими путешественниками стали собаки и кошки — именно их хозяева чаще всего отправляли в поездах под присмотром проводников. А самыми необычными пассажирами оказались редкие виды аквариумных рыб и грызунов.

На протяжении всей дороги питомцы размещаются в багажном отделении в закрытых контейнерах или клетках, где у них есть корм, вода и туалет. За их самочувствием присматривают проводники.

Ранее депутаты думской фракции «Новые люди» предложили ввести для студентов очной формы обучения возможность приобретать билеты на поезда дальнего следования со скидкой 50% за два часа до отправления. Соответствующее письмо направили главе РЖД Олегу Белозерову.

Трамп, пора на выход! Карл III пристыдил президента США в Конгрессе
В Туапсе возобновили подачу газа после атаки ВСУ
Путин поздравил части ВКС и РХБЗ с присвоением звания «гвардейские»
Суд запретил ЛГБТ-движение «Каллисто» и признал его экстремистским
Песков ответил на вопрос о возможном выходе России из ОПЕК+
США возьмутся за восстановление Чернобыльской АЭС
Деньги горят, взрываются на улицах РФ: кто за этим стоит, как уберечь детей
Азербайджан и Армения согласовали инструкции по делимитации границы
В Москве на майские праздники изменят график движения поездов МЦД-3
В карманах майора полиции оказались 10 млн рублей задержанного мошенника
Сафонов — герой Парижа: как ПСЖ обыграл «Баварию» в самом безумном матче ЛЧ
Школьную столовую с волосами и насекомыми в блюдах закрыли на 15 суток
Американист раскрыл, какой сигнал Карл III послал Трампу в Конгрессе США
На Украине похоронили еще живого военнопленного ВСУ
В Госдуме предупредили об эскалации на Украине после визита Карла III в США
В популярном музыкальном сервисе произошел масштабный сбой по всему миру
В Подмосковье пироман-подросток едва не сжег многоэтажку
Почему «слишком красиво» мешает спать: парадокс идеального интерьера
Песков ответил на вопрос о зарубежных гостях на Параде Победы в Москве
Песков раскрыл, предупреждали ли ОАЭ Россию о выходе из ОПЕК и ОПЕК+
Дальше
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
