Политолог отреагировал на решение Ирана по Ормузскому проливу Политолог Булавицкий: Иран ввел плату в Ормузском проливе в ответ на санкции

Иран открыл счета для взимания платы за проход через Ормузский пролив в ответ на санкции, заявил «ФедералПресс» политолог Константин Булавицкий. По его мнению, таким образом Тегеран показывает, что, если внешние игроки продолжат давить, государство усилит контроль над важнейшими логистическими маршрутами.

Иран давно заявлял, что не намерен оставаться пассивным наблюдателем в условиях санкций, военного давления и попыток международной изоляции. По сути, Тегеран ввел систему платного транзита, создав так называемый «безопасный коридор» через свои территориальные воды. Таким образом, монетизируется транзитный поток без формального нарушения Конвенции ООН по морскому праву, — отметил Булавицкий.

Политолог подчеркнул, что десятилетия санкций, угроз и военно-политической напряженности неизбежно толкают Иран к асимметричным ответам. В этом смысле Ормузский пролив — один из ключевых рычагов влияния Тегерана. И чем дольше США будут давить на страну, тем чаще и активнее будет задействован этот инструмент, уверен эксперт.

Ранее депутат парламента Исламской Республики Алаэддин Боруджерди завил, что Центральный банк Ирана открыл четыре счета, чтобы взимать плату за проход через Ормузский пролив в риалах, юанях, долларах и евро. По его словам, сборы помогают принимать силы КСИР.