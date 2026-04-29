Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 апреля 2026 в 17:26

Криминалист оценил шансы ИИ на раскрытие преступлений

Криминалист Игнатов: ИИ никогда не сможет полноценно раскрывать преступления

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Искусственный интеллект никогда не сможет полноценно раскрывать преступления, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. Так он прокомментировал слова IT-эксперта Алексея Паламарчука, что к 2030 году до 90% злодеяний в России могут расследоваться с помощью нейросетей. По словам Игнатова, роботы не способны задерживать подозреваемых и проводить с ними беседы.

Однозначно, искусственный интеллект не справится с раскрытием преступлений. Оказать оперативникам помощь — да, но заменить сыщиков он никогда не сможет. Это не так просто, иногда бывает нужно нестандартное мышление. У ИИ не получится поехать и задержать вооруженных преступников, начать с ними беседовать. Злоумышленника мало вычислить. Надо еще его расколоть и доказать, что именно он совершил проступок. Фиксация на камере — это еще не доказательство. Так что без оперативных сотрудников, экспертов, криминалистов ни одно злодеяние не раскроется, как бы нейросети ни были развиты, — пояснил Игнатов.

Ранее IT-эксперт Владимир Зыков заявил, что считает опасения миллиардера Илона Маска о возможной угрозе искусственного интеллекта для человечества вполне обоснованными. По его мнению, главная проблема заключается в способности нейросетей общаться друг с другом.

Общество
преступления
нейросети
искусственный интеллект
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.