Криминалист оценил шансы ИИ на раскрытие преступлений

Искусственный интеллект никогда не сможет полноценно раскрывать преступления, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. Так он прокомментировал слова IT-эксперта Алексея Паламарчука, что к 2030 году до 90% злодеяний в России могут расследоваться с помощью нейросетей. По словам Игнатова, роботы не способны задерживать подозреваемых и проводить с ними беседы.

Однозначно, искусственный интеллект не справится с раскрытием преступлений. Оказать оперативникам помощь — да, но заменить сыщиков он никогда не сможет. Это не так просто, иногда бывает нужно нестандартное мышление. У ИИ не получится поехать и задержать вооруженных преступников, начать с ними беседовать. Злоумышленника мало вычислить. Надо еще его расколоть и доказать, что именно он совершил проступок. Фиксация на камере — это еще не доказательство. Так что без оперативных сотрудников, экспертов, криминалистов ни одно злодеяние не раскроется, как бы нейросети ни были развиты, — пояснил Игнатов.

Ранее IT-эксперт Владимир Зыков заявил, что считает опасения миллиардера Илона Маска о возможной угрозе искусственного интеллекта для человечества вполне обоснованными. По его мнению, главная проблема заключается в способности нейросетей общаться друг с другом.