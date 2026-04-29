США возьмутся за восстановление Чернобыльской АЭС США выделят $100 млн на ремонт саркофага для Чернобыльской АЭС

Соединенные Штаты готовы выделить по линии «Большой семерки» $100 млн для восстановления системы обеспечения безопасности на Чернобыльской АЭС, сообщил Госдеп США на сайте. В ведомстве отметили, что на сегодняшний день существует угроза ядерной утечки.

Сегодня государственный департамент объявил о намерении предоставить до 100 миллионов долларов США из доступных средств иностранной помощи на согласованные усилия стран «Большой семерки» (G7) по обеспечению дальнейшей изоляции расщепляющихся ядерных материалов на Чернобыльской АЭС на Украине, — отметили в Госдепе.

Отмечается, что всего для ремонта саркофага необходимо собрать $500 млн. США призвали европейских партнеров последовать их примеру и взять на себя финансовые обязательства.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Киев при поддержке западных кураторов пытается использовать ситуацию вокруг Чернобыльской атомной электростанции в качестве инструмента ядерного шантажа. Дипломат подчеркнула, что власти Украины не беспокоит смертельная опасность подобных игр.