Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 апреля 2026 в 17:23

На Кубани призвали проверить системы оповещения из-за подъема рек

Кондратьев предупредил о возможном подъеме уровня рек на Кубани

Подписывайтесь на нас в MAX

В Краснодарском крае существует риск подъема уровня рек до опасных отметок, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в Telegram-канале. Он также призвал проверить системы оповещения и готовность пунктов эвакуации.

Поставил задачу главам районов привести все силы и средства в муниципалитетах в режим повышенной готовности. Мониторинг рек ведут больше 300 автоматических датчиков. Тем не менее на местах должен быть обеспечен дополнительный визуальный контроль. В зонах, где возможен выход воды из берегов, необходимо максимально усилить наблюдение, — написал он.

Ранее спасатели эвакуировали двух 12-летних девочек с острова, на котором несовершеннолетние оказались из-за подъема уровня воды в реке Шушь. Их заметили очевидцы, которые по телефону обратились за помощью.

До этого стало известно, что единственную школу в дагестанском селе Адильотаре снесут после масштабного наводнения. Сообщалось, что более 350 учеников перевели на дистанционное обучение. Река Акташ добралась до села 28 марта: за двое суток затопила более 460 домов и единственное учебное заведение.

Регионы
Вениамин Кондратьев
Краснодарский край
паводки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд Ярославля запретил ЛГБТ-движение и признал его экстремистским
Песков ответил на вопрос о возможном выходе России из ОПЕК+
США возьмутся за восстановление Чернобыльской АЭС
Деньги горят, взрываются на улицах РФ: кто за этим стоит, как уберечь детей
Азербайджан и Армения согласовали инструкции по делимитации границы
В Москве на майские праздники изменят график движения поездов МЦД-3
В карманах майора полиции оказались 10 млн рублей задержанного мошенника
Сафонов — герой Парижа: как ПСЖ обыграл «Баварию» в самом безумном матче ЛЧ
Школьную столовую закрыли на 15 суток после отравления 20 детей
Американист раскрыл, какой сигнал Карл III послал Трампу в Конгрессе США
На Украине похоронили еще живого военнопленного ВСУ
В Госдуме предупредили об эскалации на Украине после визита Карла III в США
В популярном музыкальном сервисе произошел масштабный сбой по всему миру
В Подмосковье пироман-подросток едва не сжег многоэтажку
Почему «слишком красиво» мешает спать: парадокс идеального интерьера
Песков ответил на вопрос о зарубежных гостях на Параде Победы в Москве
Песков раскрыл, предупреждали ли ОАЭ Россию о выходе из ОПЕК и ОПЕК+
Криминалист оценил шансы ИИ на раскрытие преступлений
Россияне перестали экономить и скупают дорогие туры в соседнюю страну
На Кубани призвали проверить системы оповещения из-за подъема рек
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.