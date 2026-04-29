На Кубани призвали проверить системы оповещения из-за подъема рек

В Краснодарском крае существует риск подъема уровня рек до опасных отметок, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в Telegram-канале. Он также призвал проверить системы оповещения и готовность пунктов эвакуации.

Поставил задачу главам районов привести все силы и средства в муниципалитетах в режим повышенной готовности. Мониторинг рек ведут больше 300 автоматических датчиков. Тем не менее на местах должен быть обеспечен дополнительный визуальный контроль. В зонах, где возможен выход воды из берегов, необходимо максимально усилить наблюдение, — написал он.

Ранее спасатели эвакуировали двух 12-летних девочек с острова, на котором несовершеннолетние оказались из-за подъема уровня воды в реке Шушь. Их заметили очевидцы, которые по телефону обратились за помощью.

До этого стало известно, что единственную школу в дагестанском селе Адильотаре снесут после масштабного наводнения. Сообщалось, что более 350 учеников перевели на дистанционное обучение. Река Акташ добралась до села 28 марта: за двое суток затопила более 460 домов и единственное учебное заведение.