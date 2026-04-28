Губернатор Краснодарского края оценил обстановку в Туапсе

Последствия атаки беспилотников ВСУ на Туапсе непростые, но контролируемые, заявил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, пожарные и спасатели работают в тяжелейших условиях, и это настоящий героизм.

Благодарю каждого, кто тушит огонь и работает на уборке береговой линии. А также — всех, кто приводит в порядок улицы города. Ситуация непростая, но контролируемая, — сказано в сообщении.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин по телефону заслушал доклад главы МЧС Александра Куренкова о ситуации с пожарами на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе, возникшими после ударов украинских БПЛА. По его словам, российский лидер поручил Куренкову направиться на место происшествия для контроля за ходом работ по ликвидации последствий.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков до этого заявил, что ВСУ нанесли удар по хранилищам в Туапсе, где находилась нефть, предназначенная на экспорт. Украинские БПЛА атаковали город в ночь с 27 на 28 апреля.