Доходы экс-главы Ростовской области Чуба обратили в пользу государства

Октябрьский районный суд Краснодара обратил в доход государства активы бывшего руководителя Ростовской области Владимира Чуба и связанных с ним лиц, сообщила объединенная пресс-служба судов региона в Telegram-канале. Соответствующий иск подала Генпрокуратура России.

Суд рассмотрел иск к представителям коммерческих структур Ростовской области и связанным с ними бывшему губернатору и его заместителю, а также депутату законодательного собрания Краснодарского края. Решением суда в доход Российской Федерации обращены 100% долей в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик „Малюгина“» и ООО «Конкур», — уточнили в суде.

Ранее Тверской районный суд Москвы заключил под стражу бывшую начальницу отдела Московского научно-практического центра наркологии Людмилу Еременкину по новому уголовному делу о хищении 56,6 млн рублей. Она также отбывает шестилетний срок за аналогичное преступление на 137 млн рублей.

Также в Санкт-Петербурге заключили под стражу руководителя стрелково-спортивного центра при общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (ДОСААФ) Илью Гущина. Он проходит по делу о хищении 100 млн рублей.