Экс-главу отдела торгов МНПЦ наркологии арестовали по новому делу

Экс-главе отдела торгов МНПЦ наркологии Еременкиной предъявили новое обвинение

Тверской районный суд Москвы заключил под стражу бывшую начальницу отдела Московского научно-практического центра наркологии Людмилу Еременкину по новому уголовному делу о хищении 56,6 млн рублей, сообщает «Коммерсант». Сейчас она отбывает шестилетний срок за аналогичное преступление на 137 млн рублей.

Как пишет «Коммерсант», в суде Еременкина поначалу удивилась повторному аресту, так как уже находится под стражей, но затем согласилась, признав необходимость участия в следственных действиях. Ее адвокат по назначению поддержал ходатайство следствия. Суд отправил обвиняемую под стражу до 28 мая.

Речь идет о событиях, имевших место в 2018–2022 годах. По версии следствия, Еременкина вместе с сообщниками через подконтрольные фирмы поставляла тесты и реагенты по завышенным ценам региональным диспансерам и собственному учреждению. Общая сумма ущерба по новому эпизоду составила около 50 млн рублей, еще 6,6 млн рублей было похищено при закупках для МНПЦ.

По данным издания, вместе с Еременкиной по новому делу проходят фигуранты первого расследования: вице-президент Ассоциации наркологов Владимир Якушев, гендиректор ООО «Микротехнологии» Сергей Васильев и экс-глава МНПЦ Сергей Копоров. Все они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), вину не признают.

Ранее в Санкт-Петербурге заключили под стражу руководителя стрелково-спортивного центра при общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (ДОСААФ) Илью Гущина. Он проходит по делу о хищении 100 млн рублей.

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

